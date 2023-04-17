Москва, 17 апреля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В понедельник, 17 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +14… +16 °C. Об этом 17 апреля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

«Мы ожидаем в Москве сегодня облачную с прояснениями погоду, в первой половине дня местами возможен кратковременный небольшой дождь», — приводит его слова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что температура воздуха в Москве в понедельник составит +14… +16 °C, в Подмосковье — от +12 до +17 °C. Также он добавил, что слабый ветер южного направления будет дуть со скоростью 2–7 м/с, атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба и существенно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об очень высоком атмосферном давлении в Москве. По его данным, оно должно было составить 757–758 мм ртутного столба.