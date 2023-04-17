Жанаозен, Казахстан, 17 апреля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Под завалами, образовавшимися после взрыва газа в жилом доме в городе Жанаозене (Казахстан), обнаружили тело одного погибшего. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на МЧС республики в своём Telegram-канале.

Кадр из видео. МЧС Казахстана Разбор завалов после взрыва газа в жилом доме в городе Жанаозене (Казахстан)

«В настоящее время из-под завалов извлечены: пострадавшая женщина 2000 года рождения и тело погибшего гражданина 1994 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате этого общее число пострадавших выросло до 12, восемь из них — дети. Также пятеро пострадавших в настоящее время госпитализированы.

Отмечается, что на данный момент продолжается разбор завалов, в этих работах принимают участие около 300 человек и задействовано свыше 30 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 17 апреля в Жанаозене произошёл взрыв газового баллона в многоквартирном жилом доме, из-за чего произошло обрушение одного из его подъездов. Предварительно было известно об 11 пострадавших в результате взрыва.

10 января 2023 года в Караганде произошёл взрыв газа в 16-этажном жилом доме, а затем началось задымление на восьмом этаже. Для обогрева эвакуированных жильцов к дому направили три ведомственных вахтовых автобуса.