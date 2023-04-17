Китайские военные сопроводили прошедший через Тайваньский пролив корабль США

Пекин, , 08:00 — REGNUM Американский эсминец USS Milius, который прошёл через Тайваньский пролив, сопроводили военные КНР. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Американский десантный корабль-док USS Green Bay проходит через Тайваньский пролив U.S. Navy

Отмечается, что корабль прошёл через пролив накануне, 16 апреля.

«Восточная зона боевого командования НОАК организовала отряды для сопровождения и наблюдения за эсминцем на всём маршруте», — говорится в заявлении Ши И.

По словам военного, китайская армия находится в высокой боевой степени готовности для защиты суверенитета и безопасности государства, а также для сохранения стабильности в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, в попавших в Сеть секретных данных Пентагона говорилось, что Тайвань вряд ли сможет противостоять военному превосходству Китая в воздухе в конфликте по обе стороны пролива. На Тайване не готовы обнаруживать пуски ракет из КНР, а половина тайваньских самолётов не сможет выполнять боевые задачи при необходимости.