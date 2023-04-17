После взрыва газа в казахстанском Жанаозене под завалами дома нашли тело погибшего мужчины

Жанаозен, Казахстан, , 07:52 — REGNUM В Жанаозене Казахстана после взрыва бытового газа в жилом доме обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом рассказали спасатели.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Отмечается, что пострадавших уже 12 человек. Госпитализированы пять жильцов, семь человек после осмотра врачами отпущены домой.

По информации властей, предварительно, при взрыве пострадали три квартиры.

Разбор завалов продолжается. В работах задействованы 300 человек — спасатели, кинологи, полицейские, медицинские работники, а также военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошёл взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. метров.