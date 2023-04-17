Жанаозен, Казахстан, 17 апреля, 2023, 07:52 — ИА Регнум. В Жанаозене в Казахстане после взрыва бытового газа в жилом доме обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом рассказали спасатели.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Отмечается, что пострадавших уже 12 человек. Госпитализированы пять жильцов, семь человек после осмотра врачами отпущены домой.

По информации властей, предварительно, при взрыве пострадали три квартиры.

Разбор завалов продолжается. В работах задействованы 300 человек — спасатели, кинологи, полицейские, медицинские работники, а также военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошёл взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. метров.