Главы МИД G7 договорились продолжать поддержку Украины и сохранять антироссийские санкции

Токио, , 07:44 — REGNUM Министры иностранных дел стран — членов «Большой семёрки» (G7) договорились продолжать оказывать поддержку Украине, а также сохранять антироссийские санкции. Соответствующее заявление прозвучало 17 апреля на сессии в рамках встречи глав МИД G7 в Каруидзаве.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также они достигли договорённости по укреплению сотрудничества в отношении уклонения от санкций и противодействия поставкам вооружений России третьими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации японского телеканала NHK, главы МИД стран G7 после встречи в Каруидзаве намерены обвинить Россию в использовании дезинформации в вопросе получения международной поддержки на Украине. Дипломаты также отметят важность доступа к проверенной и точной информации, пообещав поддержку в этой сфере.