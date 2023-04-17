Москва, 17 апреля, 2023, 07:31 — ИА Регнум. На 60-м году жизни скончался российский актёр Юрий Ашихмин. Об этом сообщила его знакомая Алла Вагина.

ru.torange.biz Траурная свеча

По её словам, Ашихмин умер 13 апреля в больнице после продолжительной болезни.

Актёр родился 30 августа 1962 года. Его дебют после окончания курсов у Алексея Германа состоялся в 1993 году, Ашихмин сыграл роль в «Пленниках удачи».

Также работами артиста стали роли в фильмах «Обитаемый остров», «Трудно быть Богом», «На игре», «Клеймо», «Юрьев день», «Бумажный солдат» и другие. Всего на счету Ашихмина около 20 картин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля стало известно о смерти заслуженного артиста России Владимира Левашева. Актёр умер на 73-м году жизни. В память об артисте назовут первый зал театра «Модерн».