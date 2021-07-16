Отразили контратаки ВСУ на двух направлениях— 418-й день спецоперации

Наступил 418-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Российские бойцы отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на червонодибровском и ямполовском направлениях. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, в первом случае был нанесен ракетный удар по группе 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, перемещение которой обнаружили разведчики ВС РФ. Во втором случае при помощи артиллерии на занимаемые позиции была отброшена украинская 25-я воздушно-десантная бригада, противник понес потери.

Одной из самых горячих точек остается донецкое направление. Только за сутки там выполнены 43 огневые задачи. Потери противника составили до 145 военнослужащих. Не удалось избежать потерь среди мирного населения. В тот момент, когда бойцы ЧВК «Вагнер» выводили местных жителей из укрытий после освобождения жилых кварталов Артёмовска, украинские боевики расстреляли двоих.

Тем временем, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя введённый Польшей запрет на импорт украинского зерна, а также его транзита в третьи страны, отметила, что польские власти так общаются с Украиной, пока та ей ещё нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий.

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