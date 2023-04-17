Портал Onet: несмотря на санкции, жители России летают в воздушном пространстве Европы

Варшава, , 07:04 — REGNUM Несмотря на санкции и закрытие неба над Европой для российских самолётов, пассажиры из России по-прежнему могут летать из страны в Европу. При этом туристы пользуются иностранными авиаперевозчиками, совершая перелёты в том числе и в польском небе. Об этом пишет портал Onet.

Польша и Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Россияне обходят запрет на полёты над Польшей. Как это возможно?» — спрашивают авторы.

Популярная у туристов авиакомпания Turkish Airlines по-прежнему летает в Россию, используя польское небо.

«Только сегодня пять самолётов пролетят над Польшей по маршруту Москва — Стамбул», — признал портал.

Как сообщало ИА REGNUM, популярные маршруты перелётов, проходившие над территорией России, позволяли американским авиакомпаниям экономить топливо и сокращали время перелётов. Поэтому в США недовольны отсутствием возможности летать этим маршрутом и требуют предусмотреть аналогичный запрет для иностранных конкурентов.