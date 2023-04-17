Министры стран G7 призвали Пекин к ответственным действиям

Токио, , 06:45 — REGNUM Главы внешнеполитических ведомств стран — членов «Большой семёрки» (G7) во время рабочего ужина в Каруидзаве в Японии выразили обеспокоенность и призвали власти КНР к ответственным действиям по Тайваню. Об этом говорится в документе МИД Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве подчеркнули, что необходимо поддерживать при этом контакты с Китаем и сотрудничать с ним в решении глобальных задач, а также в представляющих взаимный интерес областях.

Члены G7 вновь заявили о важности сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Кроме этого, министры обсудили частоту запускаемых Северной Кореей баллистических ракет.

Отдельное внимание представители «Большой семёрки» уделили отношениям со странами глобального Юга.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 подтвердили намерение достичь к 2050 году нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при добыче и производстве ископаемого топлива. Также была достигнута договорённость согласовывать действия для снижения «рисков» экспорта российского газа и следить за поставками топлива из России.