Купянск, Украина, 17 апреля, 2023, 05:58 — ИА Регнум. На купянском направлении российские военные группировки войск «Запад» ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

Министерство обороны Российской Федерации ВС России

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«Огнём артиллерии сорвали две ротации подразделений Вооружённых сил Украины на передовых позициях в районе населённых пунктов Орлянское, Синьковка», — добавил он.

Кроме того, расчёт самоходной артиллерийской установки «Акация» под командованием ефрейтора Павла Воронова ликвидировал сторожевой пост ВСУ, потери составили до шести украинских военных.

По словам Шепелявцева, в ходе контрбатарейной борьбы огнём расчётов самоходной артиллерийской установки «Мста-С» был уничтожен миномётный расчёт 120-мм орудия возле населённого пункта Двуречное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на купянском направлении ВС России были ликвидированы пять диверсионных групп ВСУ. Расчёт самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» уничтожил укрытие ВСУ. Также российские артиллеристы сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях около населённых пунктов Стельмаховка и Двуречная.