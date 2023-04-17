Москва, , 07:23 — REGNUM Инвестор приступил к основным работам по строительству нового торгово-развлекательного комплекса в районе Некрасовка на юго-западе Москвы. Объект строится в рамках программы по стимулированию создания мест для приложения труда, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Торговый центр в составе ТПУ Некрасовка Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Площадь объекта составит почти 50 тысяч квадратных метров, здесь смогут трудоустроиться 1,6 тысячи человек. Строители уже завершили все котлованные работы и приступили к возведению монолитного каркаса», — сообщил Овчинский.

Общая готовность объекта составляет около 27%, добавил Овчинский. Торговый центр будет готов в марте следующего года. Там будут торговые точки, фуд-корт, кинотеатр, подземный и наземный паркинг, а также прогулочная зона рядом. Инвестиции в проект составят 3,17 млрд рублей.