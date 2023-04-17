Полковник США Магиннис: утечка разведданных вскрыла ложь президента Джо Байдена об Украине

Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Американский полковник в отставке Роберт Магиннис заявил, что слив секретных документов Пентагона открыл многим глаза на то, что глава Белого дома Джо Байден лжёт о роли США в конфликте на Украине. Своё мнение он высказал в эфире Fox News.

Президент США Джо Байден The White House

По мнению офицера, сведения из секретных документов «расходятся с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа».

У американцев уже много вопросов о конфликте на Украине и роли США в нём.

Отставной полковник утверждает, что Байден и его окружение не смогли объяснить, какие интересы США преследуют на Украине, кроме заявлений о «защите демократии» и противодействии России.

«Возможно, Байден лжёт о нашей роли в войне на Украине так же, как лгали прошлые президенты?» — задался вопросом Магиннис.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден вынужден «заимствовать» боеприпасы в Южной Корее, поскольку отправка оружия на Украину очистила собственные оружейные закрома.