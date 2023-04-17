В казахстанском Жанаозене 11 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

Жанаозен, Казахстан, , 05:35 — REGNUM В казахстанском городе Жанаозене 11 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом доме, сообщили 17 апреля в пресс-службе республиканского МЧС.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл ранним утром. По информации ведомства, «во втором микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошёл взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров)».

Пострадавшими, предварительно, числятся 11 человек. С ними работают медики. Причины происшествия устанавливаются.

Как передавало ИА REGNUM, в Караганде вечером 10 января 2023 года взорвался газ в 16-этажном жилом доме. Затем началось задымление на восьмом этаже. Для обогрева эвакуированных жильцов к дому были направили три ведомственных вахтовых автобуса.