МИД России: с 17 по 21 апреля Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу

Москва, , 05:16 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ожидаются встречи Лаврова с руководством перечисленных стран, а также переговоры с главами МИД.

Отмечается, что министр летит с конкретной повесткой дня, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и других сферах.

«В центр переговоров планируем ставить вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули дружественную политику региона по отношению к России.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля по итогам своего визита в Узбекистан глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки западных стран разжечь конфликты и создать «второй фронт» в Грузии и Молдавии. В Грузии проявили ответственный подход и отказались от подобных действий. Из Молдавии, по мнению Лаврова, пытаются сделать «второй, третий, полуторный фронт».