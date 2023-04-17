Глава МИД России посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу
МИД России: с 17 по 21 апреля Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу
Москва, 17 апреля, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Ожидаются встречи Лаврова с руководством перечисленных стран, а также переговоры с главами МИД.
Отмечается, что министр летит с конкретной повесткой дня, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и других сферах.
Также стороны обсудят вопросы международно-правовых основ современного мира, основой которого является Устав ООН.
В ведомстве подчеркнули дружественную политику региона по отношению к России.
Как передавало ИА REGNUM, визовые центры Соединённых Штатов Америки 13 апреля начали выдачу документов , которые позволят въехать в страну министру иностранных дел России Сергею Лаврову и представителям российской делегации в Совете безопасности Организации Объединённых наций (ООН).