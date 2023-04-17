Москва, 17 апреля, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Ожидаются встречи Лаврова с руководством перечисленных стран, а также переговоры с главами МИД.

Отмечается, что министр летит с конкретной повесткой дня, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и других сферах.

Также стороны обсудят вопросы международно-правовых основ современного мира, основой которого является Устав ООН.

В ведомстве подчеркнули дружественную политику региона по отношению к России.

Как передавало ИА REGNUM, визовые центры Соединённых Штатов Америки 13 апреля начали выдачу документов , которые позволят въехать в страну министру иностранных дел России Сергею Лаврову и представителям российской делегации в Совете безопасности Организации Объединённых наций (ООН).