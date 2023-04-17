На Чукотке экс-председатель думы незаконно выписал себе более 16 млн рублей премий

Анадырь, , 05:11 — REGNUM Бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова обвиняют в превышении должностных полномочий — он незаконно премировал себя, причинив ущерб окружному бюджету на сумму более 16,3 млн рублей. О возбуждении уголовного дела сообщили в СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

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Отмечается, что Маслов вину признал. С 2016 по 2021 годы он незаконно назначал себе поощрения и премии, как годовые, так и квартальные.

За счёт незаконно полученных им выплат ему была пожизненно установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости на 289 тыс. рублей больше, чем положено. На стадии предварительного следствия она была снижена.

Судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 46 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, советский районный суд Брянска взял под стражу бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Чиновницу обвиняют в получении взятки.