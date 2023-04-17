Захарова: Польша разговаривает с Украиной, пока она нужна ей как инструмент против России

Москва, , 05:00 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введённый Польшей запрет на импорт украинского зерна, а также его транзита в третьи страны.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей ещё нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова предположила, что когда граница будет стёрта, а остатки Украины поглотит Польша, то с местным населением вообще не будут разговаривать.

По её словам, такое решение показательно с точки зрения разоблачения мнимой заботы Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр аграрной политики Украины Николай Сольский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что на 17 апреля запланированы переговоры об экспорте украинской продукции с Польшей, 19 апреля — с Румынией, 20-го — со Словакией.

Польские фермеры выходят на акции протеста против ввоза в страну зерна с Украины с конца 2022 года, поскольку часть зерна, которое формально должно перенаправляться из Польши в другие государства, остаётся в стране. Это приводит к снижению цен и убыткам фермеров. Попытки Польши нажиться на зерне с Украины привели к неприятностям для самой же Варшавы, считает Мария Захарова.