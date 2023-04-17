Москва, 17 апреля, 2023, 04:34 — ИА Регнум. В ЛДПР разработали законопроект об уголовной ответственности за надругательство над российским паспортом. Об этом сообщает РИА Новости

MediaPhoto.Org Российский паспорт

Предполагается, что статья 329 Уголовного кодекса РФ будет расширена, и в ней, помимо ответственности за надругательство над государственным флагом РФ, будет предусмотрено наказание за аналогичные действия с паспортом.

«Надругательство над символикой или паспортом гражданина России наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что в СМИ регулярно появляется информация о сжигающих на видео свои паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 96 тысяч жителей региона получили российские паспорта.