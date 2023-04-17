Посол РФ Барбин: Дания отвергает контакты с Россией в расследовании диверсий на «Северных потоках»

Копенгаген, , 04:01 — REGNUM Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания по-прежнему отвергает любые контакты с Россией по расследованию диверсий на «Северных потоках». Власти не проявляют интереса в независимом международном расследовании. Об этом дипломат заявил в интервью «Известиям».

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол отметил, что Россия продолжит добиваться всестороннего и беспристрастного расследования терактов на «Северных потока», включая установление виновных, пособников и организаторов.

«Рассуждать о ремонте газопроводов представляется преждевременным. Такая возможность, наверное, могла быть рассмотрена только в случае заинтересованности европейских стран в поставках российского газа по этому маршруту», — считает дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Барбин заявил, что Копенгаген не придерживается никаких запретов в поставках вооружений Киеву и не задумывается о цене эскалации конфликта для украинского народа.