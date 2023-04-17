Глава Минэкономразвития Решетников: темп роста ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 1,2%

Москва, , 03:43 — REGNUM О постепенном восстановлении экономики и росте ВВП России заявил на совместном заседании коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития глава ведомства Максим Решетников.

Рубли. Рост ВВП Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр сказал, что российская экономика продолжает восстанавливаться. Темп роста ВВП в 2023 году оценивается на уровне 1,2%, почти до 3% произойдёт ускорение к 2026 году, в основном за счёт восстановления потребительского спроса, добавил он.

По результатам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%. По составленному в сентябре прошлого года прогнозу ведомства, предполагалось снижение ВВП в 2023 году на 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития объявили о переходе к нормализации бюджетного процесса в России. Максим Решетников утверждает, что российское правительство научилось учитывать риски в условиях санкций и мировой рецессии.