Вашингтон, 17 апреля, 2023, 03:20 — ИА Регнум. С 16 по 28 апреля представители министерства финансов США посетят ряд европейских стран с целью дальнейшей доработки путей обхода антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Министерство финансов США предлагает чёткое деловое решение: сохранить вовлечённость в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира», — уточнили в ведомстве.

С это целью 16–22 апреля заместитель министра финансов США Брайан Нельсон посетит Цюрих, Берн, Милан, Вену и Берлин. С 23 по 28 апреля в Астану, Алма-Ату и Бишкек направится помощник министра финансов Элизабет Розенберг.

Как передавало ИА REGNUM, аналитики American Thinker Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон считают, что антироссийские санкции из-за конфликта на Украине оказались самым грандиозным просчётом Запада за всю современную историю. Они не поставили экономику России на колени, уточнили эксперты. Пока Запад борется с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, экономика России будет расти быстрее, чем в Германии или Британии. В конце концов перегонит и прочие западные экономики, в том числе США.