ДНР, 17 апреля, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Украинские боевики расстреляли двух мирных жителей в Артёмовске в тот момент, когда бойцы ЧВК «Вагнер» выводили мирных жителей из укрытий после освобождения жилых кварталов города. Об этом военные 16 апреля рассказали корреспонденту «Известий».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По словам одного из «вагнеровцев», мирные жители прятались в подвале дома из которого выбивали противника.

«Киевские боевики разрешили им выйти. Сначала мы мирных жителей вывели, потом ВСУ потихонечку начали сдаваться. Окружили, но всё равно они пытались бежать», — рассказал боец ЧВК.

Его сослуживец добавил, что во время «зачистки» дома, украинские боевики застрелили двух заложников. О заложниках рассказала местная жительница, она ночью пришла к бойцам.

«Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников они застрелили. Остальных четверых мы спасли», — сказал штурмовик.

Как сообщало ИА REGNUM, отряды «Вагнер» ведут боевые действия по освобождению кварталов в западных районах города Артёмовска.