Большой Камень, Приморский край, 17 апреля, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Находящийся в федеральном розыске по двум обвинениям глава Большого Камня Рустям Абушаев записал видеообращение.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В своём Telegram-канале он объяснил, что в настоящее время находится в зоне специальной военной операции. Приехать на фронт Абушаев решил давно, но острую необходимость почувствовал при проведении мероприятий для семей мобилизованных.

Абушаев не назвал точное место службы, указав лишь на отсутствие связи. Мэр по возможности готов выходить на связь с земляками через другие подразделения.

«Если бы здесь наши герои, наши ребята не отстаивали интересы нашей родины, поверьте, враг бы уже давно был и под Смоленском, и под Москвой, и даже уже, возможно, во Владивостоке», — сказал он.

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Надеждинского района. Абушаев возглавлял муниципалитет с 2019 года до конца 2021 года. Его обвиняют в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне спецоперации на Украине в возрасте 48 лет. Он начинал трудовую деятельность в УВД Приморья старшим уполномоченным по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 2012 году был избран депутатом думы Владивостока IV созыва, курировал работу молодежной палаты при гордуме.