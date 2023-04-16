Вашингтон, 17 апреля, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Новая финансовая помощь Украине, выделенная Международным валютным фондом (МВФ), нарушает 80-летние традиции и раздражает развивающиеся страны, которые всё чаще убеждаются в предвзятости института. Об этом написал колумнист Bloomberg Михир Шарма.

ИА REGNUM Логотип МВФ

«Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство глобального Юга, который ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры», — считает автор материала.

По его мнению, для Запада это вызывает серьёзную проблему, а попытки помощи Украине лишь усугубляют ситуацию.

Шарма утверждает, что со стороны Азии и Африки наблюдается гнев очевидной предвзятости МВФ ещё с тех пор, как данный институт выделил огромные средства для поддержки европейцев во время кризиса еврозоны.

Сейчас Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка пытаются получить помощь от МВФ. Они должны пройти через болезненную реструктуризацию только для того, чтобы получить доступ к кредитным средствам на несколько миллиардов долларов.

«Как вы думаете, что они чувствуют, когда видят, что третий крупнейший заёмщик МВФ получает несоизмеримо большую помощь, хотя он не в состоянии выполнить аналогичные условия?» — интересуется колумнист.

Автор статьи убеждён в необходимости оказывать союзникам помощь Украине напрямую, чтобы не подрывать авторитет глобальных институтов. Иначе цена — краха 80-летнего соглашения — может превысить ожидания, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля МВФ направил Украине первый транш в рамках новой программы финансирования. В Киеве уже получили его в размере 2,7 млрд долларов. Всего исполнительным советом МВФ было одобрено выделение 15,6 млрд долларов для Украины.