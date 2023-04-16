Участников СВО могут признать социально уязвимой категорией
Участников спецоперации для трудоустройства могут признать социально уязвимой категорией в России
Москва, 17 апреля, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который включает участников и ветеранов спецоперации в перечень социально уязвимых категорий граждан в целях их трудоустройства в сфере социального предпринимательства.
«Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства — достижение общественно полезных целей, способствующие решению социальных проблем граждан и общества», — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту, направленную для заключения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
Инициатор предлагает дополнить существующий перечень категорий также и добровольцами.
«Законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а следовательно, увеличению поступлений в бюджет», — резюмировал Андрей Кутепов.
Как сообщало ИА REGNUM, постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции и членов их семей примет в ближайшее время правительство России.