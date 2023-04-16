Москва, 17 апреля, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который включает участников и ветеранов спецоперации в перечень социально уязвимых категорий граждан в целях их трудоустройства в сфере социального предпринимательства.

Council.gov.ru Андрей Кутепов

«Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства — достижение общественно полезных целей, способствующие решению социальных проблем граждан и общества», — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту, направленную для заключения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Инициатор предлагает дополнить существующий перечень категорий также и добровольцами.

«Законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а следовательно, увеличению поступлений в бюджет», — резюмировал Андрей Кутепов.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции и членов их семей примет в ближайшее время правительство России.