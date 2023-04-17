Конгрессмен Тернер: Киев после утечки секретных данных Пентагона может поменять стратегию

Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Власти Украины для снижения возможных негативных последствий утечки секретной информации Пентагона могут поменять часть стратегических планов. Об этом в эфире телекомпании CBS сказал председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом политик не смог полностью оценить вред, который был нанесён США после обнародования секретной документации министерства обороны.

«Но ясно, что ущерб нанесён. Я имею в виду, что документы засекречены, поскольку мы не хотим, чтобы они попали в руки противников, а они были широко распространены. Так что это, очевидно, нанесло ущерб и Соединённым Штатам, и нашим союзникам», — добавил политик.

Комментируя документы с острой нехваткой ВСУ некоторых видов боеприпасов, Тернер заявил о необходимости оказывать США и их союзниками помощь ВСУ для восполнения требуемого вооружения.

В рассекреченных материалах отсутствует информация о том, что у Киева «нет больше никаких источников» получения боеприпасов, а украинская армия «будет полностью открыта и уязвима для России», добавил конгрессмен.

Как передавало ИА REGNUM, подозреваемый в утечке документов Пентагона 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра считал конфликт на Украине удручающим. Секретную информацию он начал сливать исключительно ради информирования друзей практически сразу после начала спецоперации. В основной массе документов были слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями ВСУ.