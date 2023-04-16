Вашингтон, 17 апреля, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Власти Украины для снижения возможных негативных последствий утечки секретной информации Пентагона могут поменять часть стратегических планов. Об этом в эфире телекомпании CBS сказал председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

При этом политик не смог полностью оценить вред, который был нанесён США после обнародования секретной документации министерства обороны.

«Но ясно, что ущерб нанесён. Я имею в виду, что документы засекречены, поскольку мы не хотим, чтобы они попали в руки противников, а они были широко распространены. Так что это, очевидно, нанесло ущерб и Соединённым Штатам, и нашим союзникам», — добавил политик.

Комментируя документы с острой нехваткой ВСУ некоторых видов боеприпасов, Тернер заявил о необходимости оказывать США и их союзниками помощь ВСУ для восполнения требуемого вооружения.

В рассекреченных материалах отсутствует информация о том, что у Киева «нет больше никаких источников» получения боеприпасов, а украинская армия «будет полностью открыта и уязвима для России», добавил конгрессмен.

Как передавало ИА REGNUM, подозреваемый в утечке документов Пентагона 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра считал конфликт на Украине удручающим. Секретную информацию он начал сливать исключительно ради информирования друзей практически сразу после начала спецоперации. В основной массе документов были слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями ВСУ.