Посол РФ Барбин заявил, что у Копенгагена нет никаких «красных линий» при поставках оружия Киеву

Копенгаген, , 02:01 — REGNUM Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген не придерживается никаких запретов в поставках вооружений Киеву и не задумывается о цене эскалации конфликта для украинского народа. Своё мнение дипломат озвучил в интервью «Известиям».

ВСУ с нашивкой террористической организации Цитата из видео dr.dk. 2023. Дания

По словам Барбина, власти Дании уверены, что Запад имеет все возможности «нанести России военное поражение на Украине».

«В Дании не задумываются, какая судьба ждёт Украину и её граждан — у Копенгагена нет никаких «красных линий» или запретов для передачи всё новых вооружений», — сказал посол.

Отмечается, что в Дании недавно был учрежден специальный фонд на сумму 1 млрд долларов для помощи ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время Дания отправит на Украину первую партию немецких танков Leopard 1. Всего обещано 100 машин.