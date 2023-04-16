Херсон, 17 апреля, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Очередное видео боевой работы артиллеристов ВС РФ проиллюстрировало слова ветерана иракской войны, наёмника Кристофера Перримана, который заявил, что ему на Украине воевать «более напряженно», чем в Ираке. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Все отряды ВСУ, ступившие на территорию у Днепра, попадают под непрерывный артиллерийский огонь, так как российские дроны ведут постоянную разведку местности», — комментируют военкоры видео, на котором ежесекундно взрываются в разных сторонах снаряды российской артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам наёмника, который участвует в боях за острова вдоль Днепра под Херсоном, российские беспилотники «жужжат над головой, как гигантские болотные комары». Украинские позиции подвергаются обстрелу при попытке занять острова.

«Их артиллерийские расчёты чертовски хороши. Ирак не сравнится с этим, здесь гораздо более напряжённо», — признался Перриман.

Наёмник назвал своё пребывание на Украине одной из самых тяжёлых миссий. Вылазки проходят в тяжёлых условиях, из-за обстрелов со стороны ВС России приходится всё время быть начеку. Артиллерия иногда стреляет «по 100 раз в день», сказал он.

Ранее Перриман также заявлял о качественной работе российской артиллерии и сетовал на то, что украинским военным нужно больше средств ПВО и качественного стрелкового оружия.