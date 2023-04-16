* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 апреля, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Московский городской суд в понедельник, 17 апреля, огласит приговор публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), обвиняемому в госизмене и других преступлениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Слушание дела проходило в закрытом режиме, но на оглашение приговора в зал суда допустят прессу. При этом суть обвинений публицисту не станут оглашать, судья огласит лишь часть приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля гособвинение попросило приговорить Кара-Мурзу за госизмену, распространение ложной информации о российской армии и руководство нежелательной организацией к 25 годам колонии строгого режима. Адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт настаивает на невиновности подзащитного.