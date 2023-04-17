Медведчук: трибунал над Зеленским и его приспешниками позволит предотвратить ядерную войну

Москва, , 01:26 — REGNUM Международное судебное разбирательство над президентом Украины Владимиром Зеленским и его приспешниками позволит предотвратить ядерную войну. Соответствующее мнение в статье для издания aif.ru высказал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он констатировал, что с распадом СССР на Украине началось возрождение и продвижение идей нацизма. Для Запада нацифицированная Украина должна была стать «орудием» против России.

В период с 2005 по 2014 год начали создавать «АнтиРоссию» под националистическими и либерально-демократическими лозунгами, указал политик.

Медведчук сравнил развязанный против жителей Донбасса геноцид с преступлением гитлеровцев против еврейского населения Рейха.

С начала президентства Зеленского (20 мая 2019 года) Украина двигалась от националистического государства к нацистской диктатуре. Американские кукловоды разглядели в этом шанс для себя сформировать на Украине нацистский режим, похожий на гитлеровский, а затем выступить против России.

«После прихода к власти Зеленского режим перестал скрывать свою нацистскую сущность и начал воспроизводить действия Гитлера», — заявил Медведчук.

К началу 2022 года Зеленским и его союзниками созданы все условия для вовлечения России в вооружённый конфликт.

Политик утверждает о необходимости, спустя 80 лет, создать новый международный трибунал для расследования преступных деяний украинских властей и их западных сообщников.

Такой судебный процесс, по словам Медведчука, позволит избежать реинкарнации нацизма в других странах. XXI век должен окончательно освободить планету Земля от нацизма в любых его формах, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва видит охватывающий европейские страны «прямой нацизм». На глазах разрушаются история и святые памятники, добавил он.