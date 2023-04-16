Донецк, 17 апреля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Украинские военные за 16 апреля 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об артобстреле сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут огонь

На донецком направлении ВСУ совершили 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм. На горловском — один удар из РСЗО.

Всего выпущено 80 единиц различных боеприпасов. Под ударом артиллерии противника оказались районы четырёх населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка.

Днём ранее ВСУ 34 раза обстреляла территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на Белгородской ТЭС начался сильный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стали атаки беспилотников ВСУ.