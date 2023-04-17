Министр обороны Украины Резников заявил, что мечтает уйти в отставку

Киев, , 00:50 — REGNUM Министра обороны Украины Алексея Резникова тяготит занимаемая должность. В интервью испанской газете La Razon он сказал, что мечтает уйти в отставку.

Алексей Резников Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы ждём завершения военного конфликта, потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни очень, очень тяжёлый», — пояснил он, добавив, что его жена также мечтает об увольнении мужа.

По словам Резникова, супруга после его согласия возглавить минобороны страны плакала. Он сначала удивился предложению президента Украины Владимира Зеленского занять пост министра. Резников объяснил это решение давним знакомством с Зеленским и по этой причине всё ещё продолжает исполнять свои обязанности.

На вопрос о потерях ВСУ в ходе конфликта Резников сослался на секретность информации. Он сказал лишь, что погибших меньше, чем при землетрясении в Турции.

Напомним, жертвами землетрясения в Турции в феврале 2023 года стали более 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Верховная рада Украины готовит законопроект, который разрешит военным занимать пост министра обороны страны в условиях военного положения.

Ранее уже предполагалась отставка Резникова после проблем с разворовыванием средств в ведомстве, но свой пост министру удалось сохранить.