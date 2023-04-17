В Москве из-за столкновения автомобиля с эвакуатором произошло массовое ДТП

Москва, , 00:47 — REGNUM В Москве на Симферопольской улице в районе дома №3 столкнулись несколько автомобилей. Движение транспорта затруднено. Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта города.

Эвакуатор Дарья Антонова © ИА REGNUM

На месте работают оперативные службы. Движение возможно по одной из четырёх полос.

По предварительным данным, один из автомобилей врезался в эвакуатор, который грузил иномарку. Всего участниками ДТП стали четыре автомобиля. Есть пострадавший.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе в Петровском районе Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадали шесть человек, из них двое жителей Белоруссии. Водитель одной из машин скончался в больнице.