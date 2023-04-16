Токио, 17 апреля, 2023, 00:18 — ИА Регнум. На важности встречи в скором будущем госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана из-за ситуации вокруг Тайваня настаивает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

В интервью телеканалу ZDF глава немецкого внешнеполитического ведомства напомнила о последней встрече министров в формате G20. Именно тогда Блинкен анонсировал визит в Китай, но после инцидента с китайским аэростатом, он был отложен.

Бербок находится до 18 апреля на встрече глав МИД G7 в японском Каруидзаве.

Как сообщало ИА REGNUM, в статье британской газеты Financial Times говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может получить разрешение для поездки в Пекин. Китай объясняет свой отказ опасениями по поводу сбитого в феврале аэростата. Ещё одним из поводов отказа в визите Блинкену может быть состоявшаяся в апреля встреча спикера палаты представителей Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.