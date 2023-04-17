СК проверяет заявление арестованного Митволя о хищении у него более $150 тыс. со счёта в банке ОАЭ

Красноярск, , 00:15 — REGNUM Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю начало проверку заявления председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счёта в одном из банков Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС.

Олег Митволь (сс) Evgeniy Isaev

Отмечается, что в России проверку о хищении у Митволя денег проводят следователи Красноярска. В АОЭ проверку проводят местные правоохранительные органы.

Установлено, что деньги были сняты по доверенности. Уголовное дело пока не возбуждено.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замруководителя Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан в московском аэропорту «Внуково» в июне 2022 года при попытке улететь в Дубай.

Он обвиняется в хищении 900 млн рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске.

Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и согласился возместить ущерб.