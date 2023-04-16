ДНР, 17 апреля, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Украинская армия на артёмовском направлении использует в боях неопознанные бронемашины на базе танка. Об этом 16 апреля говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Какое-то странное творение украинского тёмного гения замечено в Артёмовске», — отметили военкоры.

Странная бронемашина собрана на «базе танка Т-64 без башни, но с пулемётом и динамической защитой «Контакт-1».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, под контроль российских штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» перешли два квартала Артёмовска, расположенные в северной и южной частях города. При отступлении оставшиеся в городе подразделения ВСУ целенаправленно уничтожают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских сил.