Суд в Иране наказал десять виновных в причастности к крушению украинского авиалайнера в 2020 году

Тегеран, , 23:50 — REGNUM Суд в Иране приговорил десять военнослужащих сил ПВО страны к тюремному заключению. Они признаны виновными в причастности к крушению украинского авиалайнера в 2020 году. Решение суда опубликовано на сайте судебной власти, сообщила Mizan Online.

Суд 1dzer.ru

Самый большой срок наказания, десять лет, получил командир подразделения противовоздушной обороны. Остальные фигуранты уголовного дела были осуждены на сроки от одного до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2020 года система ПВО Ирана сбила рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» вскоре после его вылета из Тегерана.

В авиакатастрофе погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, десять граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина ФРГ и три гражданина Великобритании. Всего на борту самолёта находились 176 человек.

Как позже выяснилось боинг сбили «по ошибке».