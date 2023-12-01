Тегеран, 16 апреля, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Суд в Иране приговорил десять военнослужащих сил ПВО страны к тюремному заключению. Они признаны виновными в крушении украинского авиалайнера в 2020 году. Решение суда опубликовано на сайте судебной власти Mizan Online.

1dzer.ru Суд

Самый большой срок наказания — десять лет получил командир подразделения противовоздушной обороны. Остальные фигуранты уголовного дела были осуждены на сроки от одного до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2020 года система ПВО Ирана сбила рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» вскоре после его вылета из Тегерана.

В авиакатастрофе погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, десять граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина ФРГ и три гражданина Великобритании. Всего на борту самолёта находились 176 человек.

Как позже выяснилось, «Боинг» сбили «по ошибке».