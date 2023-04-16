Тренер «Ростова» Карпин рекомендовал коллеге из «Химок» Талалаеву следить за своими игроками

Москва, , 23:47 — REGNUM Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова коллеги из клуба «Химки» Андрея Талалаева о форварде ростовчан Николае Комличенко и посоветовал ему «не открывать рот», а также «следить за своими футболистами».

Валерий Карпин Fc-rostov.ru

После игры подмосковного клуба с «Крыльями Советов» Талалаев заявил: «Мяч так закручивался и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушёл с поля, что делать».

На пресс-конференции Карпин рекомендовал Талалаеву, чтобы он смотрел за своими игроками, если уже запомнил их имена.

«Пусть говорит о своих игроках, а о футболистах «Ростова» вообще забудет и рот не открывает», — добавил тренер.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля в последнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на своём поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 0:0. После встречи «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата с 55 очками. «Ростов» идёт на втором месте, отставая на девять очков.