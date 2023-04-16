Конгрессвумен Грин: взяв полмиллиона снарядов в Южной Корее для ВСУ, Байден оказался неудачником

Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден вынужден «заимствовать» боеприпасы в Южной Корее, поскольку отправка оружия на Украину очистила собственные оружейные закрома. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Джо Байден Ua.usembassy.gov

«Это непростительно, что мы дали Украине так много боеприпасов, что вынуждены заимствовать 500 тысяч артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники», — осудила Грин в соцсетях.

Ранее газета «Тона Ильбо» со ссылкой на источники сообщила, что Сеул продаст Вашингтону 500 тысяч 155-миллиметровых снарядов. Предполагается, что эти боеприпасы пополнят американские арсеналы, тогда как собственное оружие Пентагон отправит Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи одолжило Соединённым Штатам Америки 500 тыс. гаубичных снарядов калибра 155 мм.

Между сторонами было заключено соглашение о безвозмездной передаче снарядов, а не об их продаже. Сообщается, что в дальнейшем это позволит поставить на Украину необходимые боеприпасы в обход принципа Сеула не участвовать в украинском конфликте.