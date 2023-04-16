Подольск, Московская область, 16 апреля, 2023, 23:24 — ИА Регнум. В подольском кафе словесный конфликт между мужчинами закончился стрельбой, пострадали два человека. Ведутся поиски подозреваемого, личность которого уже установлена, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Lisa Roe Стрельба

Драка произошла в одном из городских кафе на улице Парковой.

«Предварительно, между группой граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников применил оружие. В результате стрельбы двое граждан получили телесные повреждения и были госпитализированы. Установлен мужчина 1987 года рождения, который подозревается в совершении противоправного деяния», — уточнили в ведомстве.

Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в Москве в результате конфликта на бытовой почве между тремя гражданами произошла стрельба в кафе, пострадал один человек. ЧП произошло на бульваре Яна Райниса.