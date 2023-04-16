Тобольск, Тюменская область, 16 апреля, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Воздушное судно, взявшее курс из Тобольска на Санкт-Петербург, вернулось в аэропорт вылета из-за вероятного столкновения с птицами. Об этом 16 апреля сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Установлено, что борт Superjet-100 95M авиакомпании «Россия» в воскресенье, 16 апреля, вылетел из Тобольска в направлении Санкт-Петербурга. Экипаж доложил о возможном столкновении с птицами, было принято решение вернуться на аэродром вылета.

Посадка прошла благополучно. В самолёте находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Для оценки технического состояния самолёт отстранили от полётов. Вылет резервного судна запланирован в 02:00 (00:00 мск) 17 апреля.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля президент России Владимир Путин рассказал представителям авиационной отрасли о случае попадания птицы в двигатель самолёта в ходе одного из полётов. Борт президента сделал экстренную посадку на промежуточном аэродроме.