Французский политик Филиппо: для Зеленского после выявленных хищений наступили тяжёлые времена

Париж, , 22:47 — REGNUM Для украинского президента Владимира Зеленского наступили тяжёлые времена после того, как стало известно о многомиллионном хищении и запрета на импорт зерна в Венгрию и Польшу. К такому выводу пришёл французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Флориан Филиппо Gauthier Bouchet

«Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 млн долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто!» — написал он на своей странице в Twitter.

Также политик напомнил о принятом в Венгрии и Польше решении запретить импорт украинского зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его команда незаконно присвоили 400 млн долларов, которые страна получила на покупку дизельного топлива. В свою очередь, президент Украины настаивает на прозрачных отношениях с США по поводу трат, о которых якобы в Вашингтоне знают.