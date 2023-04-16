Париж, 16 апреля 2023, 22:47 — REGNUM Для украинского президента Владимира Зеленского наступили тяжёлые времена после того, как стало известно о многомиллионном хищении и запрета на импорт зерна в Венгрию и Польшу. К такому выводу пришёл французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Флориан Филиппо
Флориан Филиппо
Gauthier Bouchet

«Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 млн долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто!» — написал он на своей странице в Twitter.

Также политик напомнил о принятом в Венгрии и Польше решении запретить импорт украинского зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его команда незаконно присвоили 400 млн долларов, которые страна получила на покупку дизельного топлива. В свою очередь, президент Украины настаивает на прозрачных отношениях с США по поводу трат, о которых якобы в Вашингтоне знают.