Будапешт, 16 апреля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Медиа-сообщество Румынии эмоционально отреагировало на слова сторонника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жолта Байера, который в эфире телеканала HIR TV заявил, что Крым так же важен для России, как Трансильвания для венгров.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Полуостров Крым — это символ для Путина, как Трансильвания для нас», — сказал Байер.

Журналисты портала G4 Media. ro назвали такие слова «ревизионистским посланием». Обозреватель The New York Times Бенджамин Новак, специализирующийся на венгерской теме, попросил румынские власти отреагировать на высказывание соратника премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме задумались о том, чтобы ввести санкции против Венгрии в связи с её позицией по конфликту на Украине, а также отношениями с Россией.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия не потерпит над собой никакого иностранного диктата.