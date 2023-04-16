На Украине недовольны запретом Венгрии по импорту сельхозпродукции
Киев, 16 апреля 2023, 22:26 — REGNUM Запрет на импорт украинской сельхозпродукции раскритиковал министр аграрной политики Украины Николай Сольский в разговоре с венгерским коллегой Иштваном Надем, сообщили в украинском ведомстве.
Сольский в ходе онлайн-беседы указал на неприемлемость односторонних решений и необходимость продолжить обсуждение для достижения договорённостей по ввозу в Венгрию украинской сельхозпродукции.
Венгерский министр заверил коллегу, что в стране в дальнейшем сохранится транзит для украинской продукции.
Главы министерств запланировали провести в ближайшее время повторные консультации.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля из-за растущего недовольства местных фермеров Польша и Венгрия решили приостановить до 30 июня 2023 года беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Евросоюза. В Венгрии считают, что продолжение беспошлинного импорта серьёзно ударит по сельскому хозяйству, а предотвратить это можно только чрезвычайными мерами.
Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на поставки зерна с Украины.