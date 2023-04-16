Минагрополитики Украины считает решение Венгрии по импорту сельхозпродукции неприемлемым

Киев, , 22:26 — REGNUM Запрет на импорт украинской сельхозпродукции раскритиковал министр аграрной политики Украины Николай Сольский в разговоре с венгерским коллегой Иштваном Надем, сообщили в украинском ведомстве.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Сольский в ходе онлайн-беседы указал на неприемлемость односторонних решений и необходимость продолжить обсуждение для достижения договорённостей по ввозу в Венгрию украинской сельхозпродукции.

Венгерский министр заверил коллегу, что в стране в дальнейшем сохранится транзит для украинской продукции.

Главы министерств запланировали провести в ближайшее время повторные консультации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля из-за растущего недовольства местных фермеров Польша и Венгрия решили приостановить до 30 июня 2023 года беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Евросоюза. В Венгрии считают, что продолжение беспошлинного импорта серьёзно ударит по сельскому хозяйству, а предотвратить это можно только чрезвычайными мерами.

Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на поставки зерна с Украины.