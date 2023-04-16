Минагрополитики Украины: переговоры об экспорте продукции с Польшей начнутся с 17 апреля

Варшава, , 22:18 — REGNUM Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что 17 апреля начнутся переговоры об экспорте украинской продукции с Польшей, 19 апреля — с Румынией, 20-го — со Словакией.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшие месяцы будут сложные переговоры, вызванные активным экспортом нашей продукции в страны Евросоюза. Первым шагом должно быть открытие транзита», — сказал Сольский.

По его словам, в среду запланированы переговоры с Румынией, в четверг — со Словакией.

Как сообщало ИА REGNUM, польские фермеры начали акции протеста против ввоза в страну зерна с Украины в конце 2022 года — часть зерна, которое формально должно перенаправляться из Польши в другие государства, остаётся в стране, что приводит к снижению цен и убыткам фермеров.

Аналогичные проблемы испытывают и фермеры других стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии, Словакии.

Правительство Польши уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.

Попытки Польши нажиться на зерне с Украины привели к неприятностям для самой же Варшавы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.