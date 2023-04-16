Запорожье, , 21:48 — REGNUM Украинские СМИ вечером 16 апреля сообщили о мощных взрывах в Запорожье.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«О взрывах в Запорожье сообщают местные паблики», — написала «Страна».

Ранее во временно подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в ряде регионов в восточной части Украины (Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях), объявлялась воздушная тревога.

14 апреля сообщалось о серии взрывов в Запорожье. Был поврежден объект критической инфраструктуры энергетического сектора, что может вызвать у ВСУ серьёзные проблемы с переброской техники и личного состава, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.