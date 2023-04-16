Киев, 16 апреля, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley впервые сняли на видео в момент передвижения в зоне спецоперации. Кадры опубликованы 16 апреля Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны».

(сс) U.S. Army M2 Bradley

«Украинские боевики на M2A2 ODS SA. Эти кадры, возможно, уже действительно сняты на Украине, американские боевые машины пехоты прибыли в страну», — говорится в подписи к видео.

Авторы акцентировали внимание на том, что у американских БМП пустынный камуфляж.

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Как сообщало ИА REGNUM, Bradley стали частью пакета военной помощи, поставка которого на Украину была анонсирована в январе. Отмечалось, что Киеву отправят около 50 американских боевых машин. Также была запланирована поставка 500 противотанковых ракет, 100 бронетранспортёров М113, боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц, десятков тысяч артиллерийских и миномётных снарядов, мин, оптического оружия и других боевых единиц.

В новый пакет поставок Украине, представленный в начале апреля, не была включена бронетехника.